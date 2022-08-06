Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,21 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть
Киевляне на фоне войны нарастили долги за тепло и горячую воду на треть
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16245

Зеленский просит ВР утвердить решение СНБО о санкциях против россии

Зеленский просит ВР утвердить решение СНБО о санкциях против россии

КИЕВ. 6 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении решения СНБО от 5 августа этого года о применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Россию. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВР.

Детали

Так, проект постановления № 7640 об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 августа 2022 г. "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к российской федерации" зарегистрирован сегодня, 6 августа.

Текст проекта постановления отсутсвует на сайте Рады.

Дополнение

Президент провел совещание по санкционной политике и конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 миллиардов гривен.

Источник: УНН
Теги: Россия, ВР, санкции, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.