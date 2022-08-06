ЕС хочет объединить гранты и ссуды в остальном макрофине на 8 млрд евро для Украины - Politico

КИЕВ. 6 августа. УНН. Новый проект предложения Европейской комиссии предусматривает предоставление Украине финансовой помощи объемом 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и займов, сообщили POLITICO Europe в пятницу два чиновника ЕС, пишет УНН.

Детали

ЕС планирует выделить до 5 миллиардов евро как долгосрочные ссуды, привлеченные под гарантии, предоставленные странами ЕС, в соответствии с их вкладом в бюджет блока. Выплата процентов будет субсидироваться из бюджета ЕС. Остальные суммы, около 3 миллиардов евро, будут предоставлены как гранты, сообщили чиновники.

Европейской комиссии трудно обеспечить 70-процентную гарантию, необходимую для привлечения средств на рынках. Новый проект предложения появился после того, как Германия отказалась предоставить гарантии по кредитам Украине на сумму до 9 миллиардов евро. Берлин утверждал, что гранты лучше подходят для помощи Киеву, у которого и так есть большие долги, и указал на свой собственный грант в 1 миллиард евро. Такая позиция заставила Италию и Францию, которые также оказали помощь, также поднять вопрос.

Хотя пока сроков нет, Еврокомиссия стремится получить одобрение Европейского парламента и стран ЕС в сентябре, чтобы выплаты могли начаться в октябре, сказал один чиновник.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский критиковал ЕС за задержку с предоставлением этих 8 млрд евро, которые являются частью нового пакета макрофинансовой помощи.

Первый транш – в 1 млрд евро – из этого пакета на 9 миллиардов Украина получила по 500 млн 1 и 2 августа.