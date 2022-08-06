Оккупанты знают, что проиграют, поэтому делают ставку на артиллерию и тотальные обстрелы, – Зеленский

КИЕВ. 6 августа. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский отметил, что оккупанты понимают, что проигрывают, поэтому делают ставку на артиллерию и тотальные обстрелы. Об этом информирует УНН.

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Во время обращения Президент в очередной раз поблагодарил защитников и защитниц Украины, которые сдерживают врага. Он отметил, что россияне понимают, что проиграют, поэтому не изменит своей тактики и делает ставку на артиллерию и тотальные обстрелы.

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"Они пытаются разрушить все перед собой и зайти на руины. И я благодарен каждому и каждому, кто и в таких условиях все же сдерживает оккупантов на Донбассе, Харьковской области, Николаевском направлении – повсюду, где сейчас острое противостояние", – сказал Глава государства.

Зеленский отметил, что за эту неделю ВСУ и украинская разведка добились мощных результатов по уничтожению логистики российской армии, тыловых баз оккупантов.

"И каждый удар по складам боеприпасов врага, по их командным пунктам, по скоплениям российской техники спасает жизнь всех нас, жизнь украинских военных и гражданских", – добавил Президент.

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