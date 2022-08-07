В США заявили, что война в Украине будет продолжаться еще летом 2023 года

КИЕВ. 7 августа. УНН. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но и весной и летом будущего. Об этом сообщает УНН.

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«Я считаю, что эта зима будет тяжелой для всех: Европы, Украины и России тоже. Но мы будем оказывать не только военную помощь, но и финансовую и гуманитарную», – сказал Волкер.

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Волкер добавил, что после общения с представителями Германии, сказавшими, что большую проблему составляет стоимость энергоносителей, для ЕС зима будет тяжелой.

"Нужно понимать, что очень трудные времена еще впереди… Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий. Война будет продолжаться в следующем году и весной, и летом", – подчеркнул американский дипломат.

Курт Волкер был спецпредставителем Госдепа США по Украине в 2017-2019 годах при президентстве Трампа.

В 2019 году во время расследования в Конгрессе США подал в отставку, когда представители Демпартии в Конгрессе обвинили Дональда Трампа в давлении на Владимира Зеленского с целью получения компромата на Джо Байдена.

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