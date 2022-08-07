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Победа Украины над Россией станет сигналом для Китая не трогать Тайвань - Волкер

Победа Украины над Россией станет сигналом для Китая не трогать Тайвань - Волкер

Курт Волкер

Источник: ЕРА

КИЕВ. 7 августа. УНН. Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в разговоре с украинскими журналистами заявил, что победа Украины над Россией станет сигналом для Китая не трогать Тайвань. Об этом сообщает УНН.

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"Китай наблюдает, добьется ли Россия успеха в войне против Украины. Потому что успех России будет означать, что открытая агрессия, захват территории, смена власти – это работает. А Запад не противодействует этому. Китай получит зеленый свет и сделает с Тайванем все, что им заблагорассудится, потому что Запад их не останавливает и не предотвращает смену режимов, захват территорий", – объяснил Курт Волкер.

Дипломат заметил, если вторжение России ослабит саму страну, ее режим, экономику, а Украина станет сильным, демократическим европейским государством, то это станет большим уроком для Китая.

Напомним

Волкер заявил, что война будет продолжаться не только до конца 2022 года, но и весной и летом будущего.

Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Курт Волкер
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