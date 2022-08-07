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Нужно больше оружия: Украина надеется на помощь Шольца – Подоляк

Нужно больше оружия: Украина надеется на помощь Шольца – Подоляк

Михаил Подоляк

КИЕВ. 7 августа. УНН. Украина нуждается в поставках как можно большего количества современного оружия и надеется на активное участие в этом вопросе федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Tagesspiegel, информирует УНН.

Детали

Подоляк отметил, что заявления Шольца свидетельствуют о его намерениях изменить отношения с россией.

"Германия теперь должна пойти другим путем, понять, какой на самом деле является россия. Это факт, что нам нужно больше оружия", – сказал советник руководителя ОПУ.

По его словам, Украина нуждается в поставках дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня, что позволит эффективно ликвидировать логистические и материально-технические склады врага.

Кроме того, Подоляк отметил важность увеличения количества беспилотных летательных аппаратов.

"Противовоздушные системы, такие как IRIS-T, о готовности поставок которых объявила Германия, для лучшей защиты наших городов от нападения с воздушного пространства. Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу", – добавил он.

Подоляк также отметил, что Украине нужно нарастить количество бронетехники, чтобы после отступления россии продвигаться вглубь на территориях, которые контролировал враг.

Он подчеркнул, что одной из причин прекращения переговоров с россией стали зверства, которые оккупанты совершили в Буче. По словам Подоляка, россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы стянуть на линию фронта новые войска и вооружение.

"Если Запад устанет от войны, тогда россия снова ударит со всей силой", – сказал советник руководителя ОПУ.

Он подчеркнул, что победой Украины станет возвращение всех территорий в пределах международно признанных границ.

"Чем больше и быстрее мы получим тяжелое вооружение, тем быстрее сможем остановить эту войну", – убежден Подоляк.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что для успешного контрнаступления Украине нужно примерно 100 систем HIMARS.

Источник: УНН
Теги: Украина, Германия, война
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