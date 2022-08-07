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Измена за 300 долларов: Енин рассказал, за сколько диверсанты "продают" Украину

Измена за 300 долларов: Енин рассказал, за сколько диверсанты "продают" Украину

Евгений Енин

КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала войны в Украине было разоблачено около сотни диверсионно-разведывательных групп оккупантов и задержано более 1600 человек, вероятно, причастных к диверсионной деятельности. Коллаборанты соглашались на сотрудничество с врагом за 300 долларов, рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин во время телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"Корректировщики и пособники диверсантов вступают в сотрудничество с россиянами за каких-то 5-10 тысяч гривен. За эти деньги они предоставляют врагу информацию о расположении позиций наших военных, блокпостов, информируют о месте прилета ракет. Измена государству за 300 долларов — это почти как за 30 серебряников и перспектива провести ближайшие 15 лет в тесной камере" — сказал он.

Детали

По словам Енина, работники криминальной полиции постоянно принимают меры по противодействию ДРГ и террористическим группам. В течение недели правоохранители анализируют от 10 до 15 тысяч человек, подозреваемых в диверсионной деятельности. В ходе проверок выявляют десятки людей, которых преимущественно передают Службе безопасности Украины для дальнейшего выяснения обстоятельств, отмечает чиновник.

Напомним

НАЗК выявило 1500 человек, которые могут работать в пользу рф, 215 из них – среди местных депутатов и должностных лиц местного самоуправления.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, ДРГ
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