Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,42 0,2066 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11400

Проверяют готовность мира "проглотить" аннексию: у Зеленского отреагировали на подготовку оккупантов к "референдумам"

Проверяют готовность мира "проглотить" аннексию: у Зеленского отреагировали на подготовку оккупантов к "референдумам"

Михаил Подоляк

КИЕВ. 8 августа. УНН. москва проверяет готовность мира “проглотить” аннексию и не видит сопротивления. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Twitter, пишет УНН.

Цитата

“Каждый шаг россии в сторону псевдореферендумов на оккупированных территориях должен вызвать увеличение поставок оружия со стороны Запада. кремль проверяет готовность мира «проглотить» аннексию и не видит сопротивления. Агрессор должен понимать цену каждого шага. Красные линии должны быть очерчены”, – написал он.

Дополнение

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики могут ускорить подготовку к псевдореферендумам по аннексии оккупированных территорий Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, референдумы, аннексия, война, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.