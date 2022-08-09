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Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
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Зеленский провел переговоры с Клинтоном

Зеленский провел переговоры с Клинтоном

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский поблагодарил бывшего президента США Билла Клинтона за личную поддержку Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram Зеленского и сайт ОП.

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"Чрезвычайно важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущение актуальности войны в Украине. Благодарен 42-му Президенту США Биллу Клинтону за разговор и личную поддержку нашего государства!", - отметил Зеленский.

Детали

Глава государства поблагодарил за всестороннюю поддержку со стороны США на разных уровнях, а также за личную поддержку Украины от Билла Клинтона и его супруги, в частности, за участие в Саммите первых леди и джентльменов.

"США помогают нам не дать россии заморозить этот конфликт. А это именно то, к чему стремится россия. Мы хорошо знаем, что происходит с "замороженными конфликтами". Это растягивается на годы, десятки лет. Мы не можем этого допустить", – сказал Зеленский.

Он также отметил важность дальнейшего усиления санкций против россии и призвал Клинтона использовать личный авторитет для привлечения внимания мирового сообщества к обстрелам и минированию Запорожской АЭС и ядерного террора рф.

"Для нас очень важно, чтобы общества, где свобода и демократия являются базовыми ценностями, не теряли ощущения актуальности войны в Украине. Именно поэтому такие разговоры, как этот, для нас очень полезны", - заявил президент Украины.

Зеленский рассказал об оборонных нуждах нашего государства.

Также собеседники обсудили участие в будущих международных мероприятиях.

Напомним

Зеленский обсудил с председателем Евросовета ядерный террор россии.

Источник: УНН
Теги: переговоры, Клинтон, Владимир Зеленский
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