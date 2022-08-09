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Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
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Министры обороны США и Канады обсудили помощь в сфере безопасности для Украины

Министры обороны США и Канады обсудили помощь в сфере безопасности для Украины

КИЕВ. 9 августа. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин и канадский министр национальной безопасности Анита Ананд обсудили помощь в сфере безопасности для Украины. Об этом говорится в сообщении Пентагона, передает УНН.

Цитата

"Министр обороны Ллойд Дж. Остин III и его канадская коллега, министр национальной обороны Анита Ананд, поговорили по телефону, чтобы обсудить поддержку НАТО и оказание Канадой помощи в области безопасности Украине. В дальнейшем лидеры двух стран договорились продолжать тесную координацию в отношении других двусторонних и глобальных вопросов", – говорится в сообщении.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в формате видеоконференции с 42-м президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном.

Источник: УНН
Теги: США, Канада, Украина
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