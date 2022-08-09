Зеленский продвигает идею запрета россиянам посещать западные страны

КИЕВ. 9 августа. УНН. Один из способов помешать россии аннексировать территории Украины состоит в том, чтобы западные страны объявили, что в ответ они запретят въезд всем российским гражданам. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Зеленский заявил, что "важнейшие санкции – это закрытие границ – потому что россияне отбирают чужую землю". Он сказал, что россияне должны "жить в своем мире, пока не изменят свою философию".

Президент заявил, что санкции, уже введенные против россии за ее непровоцированную войну в Украине, "слабы" по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоресурсов.

Российским авиакомпаниям запретили летать над большей частью Европы и Северной Америки, что усложнило поездки россиян за границу. Но тотального запрета, как предлагает Зеленский, нет. Граждане россии по-прежнему могут подавать заявление на получение визы, например для посещения Соединенных Штатов.

Некоторые критики утверждают, что запрет на въезд для всех россиян несправедливо повлияет на тех, кто покинул свою страну, потому что они не соглашаются с правительством президента владимира путина и его решением напасть на Украину.

Зеленский сказал, что такие отличия не имеют значения: "Какие бы ни были россияне… пусть едут в россию".

"Тогда они поймут", – сказал он. "Они скажут: "Эта (война) не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не правда ли?" Может. Население избрало это правительство и не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него", - добавил Президент.

"Вы не хотите этой изоляции? Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда идите и живите там. Это единственный способ повлиять на путина", - добавил Зеленский, словно обращаясь непосредственно к россиянам.

Дополнение

Российские лидеры дали понять, что они могут провести голосование за аннексию в оккупированных частях востока и юга Украины — в Херсонской и Запорожской областях — 11 сентября, наряду с уже запланированными региональными выборами. Российские официальные лица говорят, что эти "голосования" узаконят "претензии" рф на эти территории, но критики говорят, что эти "голосования" будут фарсом, манипулируемым россиянами, отмечает издание.