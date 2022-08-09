рф не хватает коллаборантов, так называемые "референдумы" возможны исключительно как фейковые новости - Данилов

КИЕВ. 9 августа. УНН. Оккупационная "власть" планирует провести на временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы в начале сентября, однако в Украине отмечают, что так называемые "референдумы" возможны исключительно как фейковые новости. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, информирует УНН.

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«рф не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых «референдумов» возможно исключительно в режиме фейковых новостей. Но не теряем бдительности – наблюдаются активные попытки фсб вместо разгромленной «пятой колонны» сформировать «шестую». Эти попытки обречены, как и те, кто соблазнится на 30-ти решительных серебряников. 2022 год – не 2014 год», - написал он.

Дополнение

В оккупированных Херсонской и Запорожской областях рашисты готовятся к "референдумам".

Служба безопасности Украины разоблачила планы россии по псевдореферендуму на временно захваченной территории Херсонской области. Рашисты уже разработали концепцию подготовки к фейковому голосованию и определили основные направления работы с привязками к дат.