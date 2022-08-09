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рф не хватает коллаборантов, так называемые "референдумы" возможны исключительно как фейковые новости - Данилов

рф не хватает коллаборантов, так называемые "референдумы" возможны исключительно как фейковые новости - Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 9 августа. УНН. Оккупационная "власть" планирует провести на временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы в начале сентября, однако в Украине отмечают, что так называемые "референдумы" возможны исключительно как фейковые новости. Об этом сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, информирует УНН.

Цитата

«рф не хватает коллаборантов. На временно оккупированных территориях назначенные гауляйтеры не могут сформировать органы управления. Проведение любых «референдумов» возможно исключительно в режиме фейковых новостей. Но не теряем бдительности – наблюдаются активные попытки фсб вместо разгромленной «пятой колонны» сформировать «шестую». Эти попытки обречены, как и те, кто соблазнится на 30-ти решительных серебряников. 2022 год – не 2014 год», - написал он.

Дополнение 

В оккупированных Херсонской и Запорожской областях рашисты готовятся к "референдумам".

Служба безопасности Украины разоблачила планы россии по псевдореферендуму на временно захваченной территории Херсонской области. Рашисты уже разработали концепцию подготовки к фейковому голосованию и определили основные направления работы с привязками к дат.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Запорожье и Запорожская область, референдумы, война, Херсон и Херсонская область, война с Россией
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