Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,30 -0,1207 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14655

В Еврокомиссии прокомментировали возможное прекращение выдачи виз россиянам

В Еврокомиссии прокомментировали возможное прекращение выдачи виз россиянам

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Европейской комиссии готовы обсуждать дальнейшие санкции против рф в случае такой необходимости, но не имеют конкретных комментариев относительно возможного прекращения выдачи виз россиянам как потенциального ограничения. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Арианна Подеста во время брифинга в Брюсселе, пишет УНН.

Цитата

"Что я могу вам сказать по поводу санкций, то это то, что мы, конечно, в принципе готовы расширить наш ответ на противоправные действия россии против Украины. (...) Мы всегда говорим, что готовы рассмотреть дальнейшие санкции... Но пока у нас нет конкретных комментариев по поводу возможных будущих санкций, как всегда", - сказала Подеста.

Детали

Также она напомнила, что когда речь идет о санкциях и их введении, то это компетенция государств-членов, и что ЕС уже принял семь санкционных пакетов.

"Визовый кодекс относительно краткосрочных виз не предусматривает какой-либо процедуры отказа в выдаче визы", - сказала также представитель ЕК Анита Хиппер.

По ее словам, всегда есть случаи, когда виза должна быть выдана. Например, по гуманитарным целям, или журналистам или диссидентам.

"Но от государства-члена зависит, как оно рассмотрит каждый запрос на краткосрочную визу", - добавила она.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из способов помешать россии аннексировать территории Украины состоит в том, чтобы западные страны объявили, что в ответ они запретят въезд всем российским гражданам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала запретить выдавать россиянам туристические визы.

С аналогичным призывом выступила и премьер-министр Финляндии Санна Марин. В интервью Yle она сказала, что Совет ЕС мог бы рассмотреть вариант наложения санкций на российский туризм до тех пор, пока длится война.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Еврокомиссия, виза
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.