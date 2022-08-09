У Зеленского призвали ООН и МККК отреагировать на подготовку "трибунала в клетках" над украинскими пленными

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Офисе Президента призвали ООН и МККК отреагировать на попытки российских оккупантов подготовить украинских военных к «трибуналу». Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter, информирует УНН.

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«Любые «трибуналы» в квазиюрисдикциях – это пропагандистское шоу для внутреннего обихода. Попытка провести судилище над украинскими пленными – это военное преступление и нарушение Женевской конвенции. ООН и МККК должны жестко заявить позицию. Еще не поздно вернуть уважение к этим аббревиатурам», – написал он.

Дополнение

Вожак "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что первый "трибунал" над военными "Азовами" пройдет в Мариуполе.

Ранее

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, в Еленовке погибли примерно 40 человек, ранены – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в этой трагедии.