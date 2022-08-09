Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,30 -0,1207 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
16560

У Зеленского призвали ООН и МККК отреагировать на подготовку "трибунала в клетках" над украинскими пленными

У Зеленского призвали ООН и МККК отреагировать на подготовку "трибунала в клетках" над украинскими пленными

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Офисе Президента призвали ООН и МККК отреагировать на попытки российских оккупантов подготовить украинских военных к «трибуналу». Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter, информирует УНН.

Цитата

«Любые «трибуналы» в квазиюрисдикциях – это пропагандистское шоу для внутреннего обихода. Попытка провести судилище над украинскими пленными – это военное преступление и нарушение Женевской конвенции. ООН и МККК должны жестко заявить позицию. Еще не поздно вернуть уважение к этим аббревиатурам», – написал он.

Дополнение 

Вожак "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что первый "трибунал" над военными "Азовами" пройдет в Мариуполе.

Ранее

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, в Еленовке погибли примерно 40 человек, ранены – 130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виноваты в этой трагедии.

Источник: УНН
Теги: Мариуполь, трибунал, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.