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В Украине построят завод по производству Bayraktar: посол назвал термины

В Украине построят завод по производству Bayraktar: посол назвал термины

КИЕВ. 9 августа. УНН. Завод по производству беспилотников «Байрактар» может быть запущен в Украине уже в конце 2023 года. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона, сообщает УНН.

Цитата

«Во время визита президента Эрдогана в Украину 3 февраля было подписано соглашение, Кабинет министров утвердил это соглашение и отправил его на ратификации в парламент. Владелец компании Baykar Makina приобрел земельный участок. Само строительство может занять несколько месяцев, а запуск завода может быть в 2023 году, возможно, в конце года», – заявил посол.

Детали

По его словам, несмотря на процесс ратификации соглашения по заводу в Верховной Раде, Baykar Makina уже начинает подготовительные работы для того, чтобы начать строительство.

«Конечно, есть некоторые нюансы, связанные с завозом определенного оборудования, но это технические детали. Я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы увидим определенный прогресс в этом вопросе, - отметил Боднар.

Посол отметил, что часть определенного оборудования производится в Украине.

Дополнение 

Подготовка трех разведывательно-ударных беспилотников "Байрактар" Tb2 для бесплатной поставки в Украину в рамках кампании "Народный Байрактар" завершается.

Источник: УНН
Теги: Украина, завод, Турция, беспилотники
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