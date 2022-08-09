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Кабмин утвердил законопроект по увеличению в Украине инновационных парков

Кабмин утвердил законопроект по увеличению в Украине инновационных парков

КИЕВ. 9 августа. УНН. Кабинет Министров на заседании утвердил законопроект об увеличении инновационных парков в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

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“Еще один документ, направленный на развитие украинской экономики и который сегодня утвердит Правительство – это новый законопроект об инновационных парках. Таких парков в Украине уже более полусотни. Наша цель – увеличить их количество и повысить эффективность работы. Поэтому законопроект создает системный подход для поддержки инноваций в пределах этих парков, и систематизирует государственную политику по их работе”, – сказал он.

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Правительство на заседании также выделило Министерству экономики 45 миллионов гривен, которые будут направлены на безвозвратные гранты для создания новых перерабатывающих предприятий.

Источник: УНН
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