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Правительство назначило заместителя председателя Госслужбы по лекарственным средствам и заместителя председателя Черкасской ОГА

Правительство назначило заместителя председателя Госслужбы по лекарственным средствам и заместителя председателя Черкасской ОГА

КИЕВ. 9 августа. УНН. Кабинет Министров назначил первого заместителя председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, а также первого заместителя председателя Черкасской областной государственной администрации. Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Детали

В частности, Хотенюка Игоря Михайловича первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Также согласовано назначение Кравченко Наталии Николаевны первым заместителем председателя Черкасской облгосадминистрации.

Дополнение

В июле Кабинет министров Украины назначил Павла Козырева заместителем министра по реинтеграции временно оккупированных территорий – уполномоченным по вопросам внутренне перемещенных лиц. А также Сергея Суярко – государственным секретарем Министерства энергетики, Юрия Лещука – государственным секретарем Министерства культуры и информационной политики Украины.

Источник: УНН
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