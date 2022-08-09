Экс-депутат госдумы рф рассказал о самом влиятельном человеке из окружения путина

КИЕВ. 9 августа. УНН. Перед нападением на Украину диктатор владимир путин долгое время находился в изоляции и его главным собеседником был российский бизнесмен, основной акционер банка "россия" Юрий Ковальчук. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал экс-депутат госдумы рф, бизнесмен Илья Пономарев, передает УНН.

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“Если говорить серьезно, то его основным собеседником был Юрий Ковальчук, человек достаточно специфический (…) он просто питерский парень. Я не помню, как они познакомились, честно говоря. Его привел к путину то ли Якунин, то ли Чемезов. То есть, его привели чекисты, кто-то из этих ребят. Во всяком случае, они так договорились, что в кооперативе этот человек сидел, грубо говоря, на кассе, держал общак.

А Ковальчук к тому же парень очень простой в общении. Он как раз у Путина вызывает ощущение – не что ему что-то от вождя надо, а "пойдем в хоккей поиграем, распишем пулечку". Вот этот дворец пресловутый в Геленджике – это именно из этой группы.

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Ковальчук на самом деле для Путина создавал условия, чтобы он избежал власти. И много раз об этом говорил: "Тебе отдохнуть надо. Ты же себя загонишь". То есть путин чувствует, что Ковальчук не пытается его раздоить на деньги, а наоборот, вроде бы думает, сочувствует его интересам. И это делает его таким влиятельным, - сообщил Пономарев.

Он рассказал, что президент россии построил так называемую систему кураторов, как в КГБ.

“К нему многие могут, в принципе, зайти (...) То есть если раньше, например, крупный бизнес ходил напрямую, то сейчас есть политбюро. Я их люблю называть акционерами режима, потому что путин строит систему, которую сам называет корпоративное государство. И если продолжать эту аналогию страны-корпорации это акционеры. Акционерами являются Ковальчук, Чемезов, Сечин, Ротенберги”, - подчеркнул экс-депутат госдумы.

Напомним

Ранее деятель российской оппозиции, бывший депутат Госдумы Марк Фейгин рассказывал, что почти весь крупный бизнес в России нельзя назвать полностью частным, он – близкогосударственен, то есть все крупные бизнесмены входят в окружение путина. Среди таких есть Роман Абрамович, братья Вексельберги и Дмитрий Мазепин. Последний известен в Украине из-за того, что владеет предприятием “Тольятти-Азот”, которое до 24 февраля транспортировало российский аммиак через территорию Украины в страны запада.