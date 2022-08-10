Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины

КИЕВ. 10 августа. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.

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"Приземлился в Риге, Латвия. С нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжать оказывать поддержку Украине", – написал Остин.

Wheels down in Riga, Латвия. I’m йти наперед до навчання з старшими ветеранами латвийского совета к разговору о безопасности в области и важности признания для поддержки поддержки в Украине. pic.twitter.com/sDjK8uNx8a — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) August 9, 2022

Напомним

9 августа министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной безопасности Канады Анита Ананд обсудили помощь Украине в сфере безопасности.