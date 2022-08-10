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Эксперт рассказал, что мешает миру отказаться от ядерного оружия
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Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины

Глава Пентагона прибыл в Латвию обсудить поддержку Украины

КИЕВ. 10 августа. УНН. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Латвию, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на его Twitter.

Цитата

"Приземлился в Риге, Латвия. С нетерпением жду встречи с высшим руководством латвийского правительства, чтобы обсудить безопасность в регионе и важность продолжать оказывать поддержку Украине", – написал Остин.

Напомним

9 августа министр обороны США Ллойд Остин и министр национальной безопасности Канады Анита Ананд обсудили помощь Украине в сфере безопасности.

Источник: УНН
Теги: Пентагон, Латвия
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