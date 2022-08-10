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Дания присоединяется к учениям: еще 130 инструкторов будут работать с военными ВСУ в Британии

Дания присоединяется к учениям: еще 130 инструкторов будут работать с военными ВСУ в Британии

КИЕВ. 10 августа. УНН. Военные инструкторы из Дании будут обучать украинских военных в рамках программы под руководством Великобритании. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает УНН.

Цитата

«Дания присоединяется к учениям: еще 130 инструкторов будут обучать украинских военнослужащих в рамках программы под руководством Великобритании. Благодаря Министерству обороны Дании и моему коллеге министру обороны Дании Мортену Бедскову. Шаг за шагом – к победе!» – написал Резников.

Дополнение

К 225 канадским военнослужащим направлено в Великобританию для обучения украинских военных в рамках возобновленной операции UNIFIER.

Военные инструкторы из Финляндии также будут обучать бойцов ВСУ в Великобритании.

Ранее своих военных инструкторов для подготовки ВСУ направили Швеция, Канада и Нидерланды.

Источник: УНН
Теги: Украина, учения, Великобритания, ВСУ, Дания, Алексей Резников
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