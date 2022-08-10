Основателя "Альфа-банка" Михаила Фридмана объявили врагом россии за поддержку Украины

КИЕВ. 10 августа. УНН. Партия «Справедливая Россия» создала «группу по расследованию антироссийской деятельности» (ГРАД) и включила в список деятелей, ведущих антироссийскую деятельность и выступивших против войны в Украине. Среди них в частности оказался и основатель «Альфа-Банка» Михаил Фридман, передает УНН.

Детали

В начале августа состоялось первое заседание ГРАД, во время которого создали список из 140 представителей культуры, бизнесменов и общественных деятелей, которых фактически объявили врагами россии за поддержку Украины. В их числе оказались Иван Ургант, Александр Роднянский, Михаил Фридман, Петр Авен и другие.

Всем им предложили «покаяться» и больше не поддерживать Украину.

Напомним

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину, Михаил Фридман открыто выступил против войны.