Швейцария будет представлять интересы Украины на территории рф: в МИД сообщили детали

КИЕВ. 10 августа. УНН. МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории россии. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко журналисту УНН.

Детали

По словам Николенко, МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой прилагает максимум усилий по защите интересов граждан Украины в россии. В помощи нуждаются сотни тысяч украинцев, которые были незаконно вывезены из временно захваченных российской армией украинских городов и сел, в том числе дети. Многие наши граждане оказались на российской территории без документов.

Он напомнил, что украинские дипломатические учреждения на территории россии отсутствуют.

Цитата

«По поручению Президента Украины МИД достиг принципиальной договоренности со Швейцарией о представлении украинских интересов на территории россии. Выбор в пользу Швейцарии был сделан из-за ее большого опыта выполнения таких функций и мы благодарны швейцарскому правительству за готовность предоставить свои хорошие услуги», - рассказал Николенко.

Он отметил, что модальность представления Швейцарией интересов Украины в россии будет определяться двусторонним соглашением.

«В то же время, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, согласие на представление Швейцарией интересов Украины в россии должна предоставить принимающая сторона. После завершения этого процесса проинформируем о деталях», - сообщил Николенко.

Дополнение

В июне президент Швейцарии Иньяцио Кассис сообщал, что Швейцария может начать оказывать консульские услуги россии и Украине.

Украина разорвала дипломатические отношения с россией 24 февраля.