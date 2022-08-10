Германия обнародовала полный перечень оружия для Украины

КИЕВ. 10 августа. УНН. Правительство Германии обнародовало полный перечень летальной и нелетальной военной помощи, которую оно уже предоставило или предоставит Украине, передает УНН.

Детали

«В этот список содержится обзор летальной и нелетальной военной поддержки Украины Германией. Он содержит поставки из Вооруженных сил Германии, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые немецкими фондами для усиления потенциала безопасности», – говорится в сообщении.

В 2022 году Германия увеличила средства на развитие потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства, прежде всего, предназначены для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которых стоимость мер военной поддержки Украины может быть возмещена государствам-членам ЕС.

Военная поддержка Германии:

3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 огневыми устройствами

14 900 противотанковых мин

500 переносных систем противовоздушной обороны Stringer

2700 чел. переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела»

10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года, включая адаптацию, обучение и запасные части (совместный проект с Нидерландами)

21,8 млн патронов к огнестрельному оружию

50 ракет-разрушителей бункеров

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами

100 000 ручных гранат

5300 зарядов взрывчатки

100 000 м детонационного шнура и 100 000 детонаторов

350 000 детонаторов

10 500 снарядов (155 мм)

10 противодронных пушек

14 антидроновых датчиков и глушилок

100 автоинжекторов

28 000 боевых касок

15 палитр военной одежды

280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы)

100 палаток

12 генераторов

6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов

125 биноклей

1200 больничных коек

18 контенейров медицинского назначения,

60 хирургических фонарей

600 защитных очков

1 радиочастотная система

3000 полевых телефонов с 5000 кабельными катушками и ремнями для переноски

1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)

353 очки ночного видения

4 электронные средства борьбы с дронами

165 биноклей

медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки)

38 лазерных дальномеров

Дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются)

10 тонн AdBlue

500 медицинских марлей

402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых

МиГ-29 запчасти

30 защищенных машин

80 пикапов

7944 переносных противотанковых средств RGW 90 Matador

3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами

33 бронетранспортера М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)

6 мобильных дезактиваторов HEP 70, включая дезактивационный материал

10 HMMWV (8-кратная способность наземного радара, 2-кратная способность создавать помехи/против дронов)

3 бронированные эвакуационные машины

7 радиопомех

8 мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров

4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования

8 электронных устройств для борьбы с дронами

1 ВЧ блок с оборудованием

49 тыс. боекомплекта для самоходных зенитных установок

2 холодильника для медицинского материала

12 самоходных зенитных установок Gepard

Что предоставят:

4000 тренировочных боеприпасов для самоходных зенитных установок

10 (+10 als Option) автономных надводных судов

14 седельных тягачей и 14 полуприцепов

2 трактора и 4 прицепа

43 беспилотника-разведчика

10 защищенных автомобилей

1 система дезактивации автомобиля

21 бронетранспортер М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)

Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM*

Радарная система контрбатареи Cobra

100 000 аптечек

5.032 переносных противотанковых средств

200 грузовиков

24 системы борьбы с дронами

16 мостоукладочных танков Biber

3000 снарядов (155 мм)

4000 боеприпасов для самоходных зенитных установок

63 холодильника для медицинского материала

18 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 боеприпасов

«Общая стоимость отдельных лицензий, выданных Федеральным правительством на экспорт военных товаров в период с 1 января 2022 года по 8 августа 2022 года, составляет 686 440 038 евро», - отметили в правительстве.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделение США нового пакета оборонной помощи для Украины объемом в 1 миллиард долларов свидетельствует о высоком уровне доверия между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.