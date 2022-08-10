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Германия обнародовала полный перечень оружия для Украины

Германия обнародовала полный перечень оружия для Украины

КИЕВ. 10 августа. УНН. Правительство Германии обнародовало полный перечень летальной и нелетальной военной помощи, которую оно уже предоставило или предоставит Украине, передает УНН.

Детали

«В этот список содержится обзор летальной и нелетальной военной поддержки Украины Германией. Он содержит поставки из Вооруженных сил Германии, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые немецкими фондами для усиления потенциала безопасности», – говорится в сообщении.

В 2022 году Германия увеличила средства на развитие потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства, прежде всего, предназначены для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которых стоимость мер военной поддержки Украины может быть возмещена государствам-членам ЕС.

Военная поддержка Германии:

  • 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 огневыми устройствами
  • 14 900 противотанковых мин
  • 500 переносных систем противовоздушной обороны Stringer
  • 2700 чел. переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела»
  • 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года, включая адаптацию, обучение и запасные части (совместный проект с Нидерландами)
  • 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию
  • 50 ракет-разрушителей бункеров
  • 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами
  • 100 000 ручных гранат
  • 5300 зарядов взрывчатки
  • 100 000 м детонационного шнура и 100 000 детонаторов
  • 350 000 детонаторов
  • 10 500 снарядов (155 мм)
  • 10 противодронных пушек
  • 14 антидроновых датчиков и глушилок
  • 100 автоинжекторов
  • 28 000 боевых касок
  • 15 палитр военной одежды
  • 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы)
  • 100 палаток
  • 12 генераторов
  • 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов
  • 125 биноклей
  • 1200 больничных коек
  • 18 контенейров медицинского назначения,
  • 60 хирургических фонарей
  • 600 защитных очков
  • 1 радиочастотная система
  • 3000 полевых телефонов с 5000 кабельными катушками и ремнями для переноски
  • 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)
  • 353 очки ночного видения
  • 4 электронные средства борьбы с дронами
  • 165 биноклей
  • медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки)
  • 38 лазерных дальномеров
  • Дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются)
  • 10 тонн AdBlue
  • 500 медицинских марлей
  • 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых
  • МиГ-29 запчасти
  • 30 защищенных машин
  • 80 пикапов
  • 7944 переносных противотанковых средств RGW 90 Matador
  • 3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами
  • 33 бронетранспортера М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)
  • 6 мобильных дезактиваторов HEP 70, включая дезактивационный материал
  • 10 HMMWV (8-кратная способность наземного радара, 2-кратная способность создавать помехи/против дронов)
  • 3 бронированные эвакуационные машины
  • 7 радиопомех
  • 8 мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров
  • 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования
  • 8 электронных устройств для борьбы с дронами
  • 1 ВЧ блок с оборудованием
  • 49 тыс. боекомплекта для самоходных зенитных установок
  • 2 холодильника для медицинского материала
  • 12 самоходных зенитных установок Gepard

Что предоставят:

  • 4000 тренировочных боеприпасов для самоходных зенитных установок
  • 10 (+10 als Option) автономных надводных судов
  • 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов
  • 2 трактора и 4 прицепа
  • 43 беспилотника-разведчика
  • 10 защищенных автомобилей
  • 1 система дезактивации автомобиля
  • 21 бронетранспортер М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)
  • Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM*
  • Радарная система контрбатареи Cobra
  • 100 000 аптечек
  • 5.032 переносных противотанковых средств
  • 200 грузовиков
  • 24 системы борьбы с дронами
  • 16 мостоукладочных танков Biber
  • 3000 снарядов (155 мм)
  • 4000 боеприпасов для самоходных зенитных установок
  • 63 холодильника для медицинского материала
  • 18 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 боеприпасов

«Общая стоимость отдельных лицензий, выданных Федеральным правительством на экспорт военных товаров в период с 1 января 2022 года по 8 августа 2022 года, составляет 686 440 038 евро», - отметили в правительстве.

Дополнение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделение США нового пакета оборонной помощи для Украины объемом в 1 миллиард долларов свидетельствует о высоком уровне доверия между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.

Источник: УНН
Теги: оружие, Германия, война с Россией
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