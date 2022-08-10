Германия обнародовала полный перечень оружия для Украины
КИЕВ. 10 августа. УНН. Правительство Германии обнародовало полный перечень летальной и нелетальной военной помощи, которую оно уже предоставило или предоставит Украине, передает УНН.
Детали
«В этот список содержится обзор летальной и нелетальной военной поддержки Украины Германией. Он содержит поставки из Вооруженных сил Германии, а также поставки из немецкой промышленности, финансируемые немецкими фондами для усиления потенциала безопасности», – говорится в сообщении.
В 2022 году Германия увеличила средства на развитие потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства, прежде всего, предназначены для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которых стоимость мер военной поддержки Украины может быть возмещена государствам-членам ЕС.
Военная поддержка Германии:
- 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 огневыми устройствами
- 14 900 противотанковых мин
- 500 переносных систем противовоздушной обороны Stringer
- 2700 чел. переносные зенитно-ракетные комплексы «Стрела»
- 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 года, включая адаптацию, обучение и запасные части (совместный проект с Нидерландами)
- 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию
- 50 ракет-разрушителей бункеров
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами
- 100 000 ручных гранат
- 5300 зарядов взрывчатки
- 100 000 м детонационного шнура и 100 000 детонаторов
- 350 000 детонаторов
- 10 500 снарядов (155 мм)
- 10 противодронных пушек
- 14 антидроновых датчиков и глушилок
- 100 автоинжекторов
- 28 000 боевых касок
- 15 палитр военной одежды
- 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы)
- 100 палаток
- 12 генераторов
- 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов
- 125 биноклей
- 1200 больничных коек
- 18 контенейров медицинского назначения,
- 60 хирургических фонарей
- 600 защитных очков
- 1 радиочастотная система
- 3000 полевых телефонов с 5000 кабельными катушками и ремнями для переноски
- 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией)
- 353 очки ночного видения
- 4 электронные средства борьбы с дронами
- 165 биноклей
- медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки)
- 38 лазерных дальномеров
- Дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются)
- 10 тонн AdBlue
- 500 медицинских марлей
- 402 000 предварительно расфасованных военных блюд готовых
- МиГ-29 запчасти
- 30 защищенных машин
- 80 пикапов
- 7944 переносных противотанковых средств RGW 90 Matador
- 3 реактивные системы залпового огня MARS с боеприпасами
- 33 бронетранспортера М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)
- 6 мобильных дезактиваторов HEP 70, включая дезактивационный материал
- 10 HMMWV (8-кратная способность наземного радара, 2-кратная способность создавать помехи/против дронов)
- 3 бронированные эвакуационные машины
- 7 радиопомех
- 8 мобильных радаров наземного наблюдения и тепловизоров
- 4 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования
- 8 электронных устройств для борьбы с дронами
- 1 ВЧ блок с оборудованием
- 49 тыс. боекомплекта для самоходных зенитных установок
- 2 холодильника для медицинского материала
- 12 самоходных зенитных установок Gepard
Что предоставят:
- 4000 тренировочных боеприпасов для самоходных зенитных установок
- 10 (+10 als Option) автономных надводных судов
- 14 седельных тягачей и 14 полуприцепов
- 2 трактора и 4 прицепа
- 43 беспилотника-разведчика
- 10 защищенных автомобилей
- 1 система дезактивации автомобиля
- 21 бронетранспортер М113 (системы Дании, модернизация финансируется Германией)
- Система противовоздушной обороны IRIS-T SLM*
- Радарная система контрбатареи Cobra
- 100 000 аптечек
- 5.032 переносных противотанковых средств
- 200 грузовиков
- 24 системы борьбы с дронами
- 16 мостоукладочных танков Biber
- 3000 снарядов (155 мм)
- 4000 боеприпасов для самоходных зенитных установок
- 63 холодильника для медицинского материала
- 18 самоходных зенитных установок Gepard, включая около 6000 боеприпасов
«Общая стоимость отдельных лицензий, выданных Федеральным правительством на экспорт военных товаров в период с 1 января 2022 года по 8 августа 2022 года, составляет 686 440 038 евро», - отметили в правительстве.
Дополнение
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что выделение США нового пакета оборонной помощи для Украины объемом в 1 миллиард долларов свидетельствует о высоком уровне доверия между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом.