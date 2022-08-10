Индонезия заинтересована в организации встречи путина и Зеленского на саммите G20

КИЕВ. 10 августа. УНН. Индонезия заинтересована в проведении встречи Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина на полях саммита G20, который пройдет на острове Бали 15-16 ноября, если лидеры примут в мероприятии очное участие. Об этом заявил посол Индонезии в рф Хосе Таварес, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"Приглашения давно были переданы президентом Индонезии (Джоко Видодо – ред.) президентам россии и Украины. Если они примут участие в саммите "двадцатки" на Бали, то, конечно, для (организации встречи – ред.) будет возможность. И Индонезия более чем готова содействовать такой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут", - сказал Таварес.

Детали

По его словам, Индонезия готова надежно обеспечить безопасность путина, если он примет участие в саммите G20 в очном формате.

"Мы готовы надежно ее обеспечить в случае (очного – ред.) участия президента", - сказал он.

Дополнение

Ранее помощник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил, что Зеленский поедет на саммит G20 в Индонезию, если там будет присутствовать путин.

Пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров сообщил, что поездка Президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20 осенью будет зависеть от текущей ситуации в стране на тот момент.

Ранее Зеленский заявлял, что участие Украины в саммите G20 будет зависеть от ситуации безопасности в Украине и от состава участников саммита.

Российский диктатор владимир путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите "Группы двадцати", но формат участия пока уточняется.

Пресс-секретарь российского президента дмитрий песков сообщал, что решение об очном или заочном формате участия Путина в саммите "двадцатки" в Индонезии еще не принято.

СМИ сообщали в апреле, что Белый дом частно сообщил Индонезию, что россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году, хотя президент страны объявил, что путин принял приглашение принять участие.

Добавим

В апреле сообщалось, что президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Зеленский и Путин приняли приглашение принять участие в саммите G20 на Бали в ноябре.