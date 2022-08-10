россияне никак не могут выйти на админграницы Луганщины, ВСУ крепко держат оборону - Гайдай

КИЕВ. 10 августа. УНН. Российская армия не может никак выйти на административную границу Луганской области. Украинские военные крепко держат оборону. Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона, передает УНН.

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"российская армия не может никак выйти на административную границу Луганской области так, чтобы уже не только на словах, но и уже реально контролировать всю Луганскую область полностью до самых ее административных границ. Наши защитники там крепко держат оборону", - рассказал Гайдай.

Детали

По его словам, рашисты устали после боев в Северодонецке и Лисичанске, перегруппировываются. В атаки сейчас большей частью бросают частные военные компании.

"На временно оккупированных территориях – Эльдорадо…так говорит роспропаганда. Что на самом деле? Населенные пункты, из которых выжили жизнь и добивают издевательствами в виде "ноу-хау по-русски периода средневековья": "помывочные", вода из луж, "буханки" в качестве "современного коммунального транспорта", костер во дворе для приготовления пищи по соседству с мусором, который поглотил города области. Фанатическая идея о "референдуме". Восстановление рашисты поняли, что не потянут. На самом деле, они и не собирались", - сообщил Гайдай.

Дополнение

Утром 10 августа Гайдай сообщал, что украинские защитники на востоке Украины обезвредили несколько разведывательных групп противника, а также отвергли штурмы оккупантов сразу на трех направлениях.