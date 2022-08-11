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Китай назвал США "главным виновником" войны россии против Украины

Китай назвал США "главным виновником" войны россии против Украины

КИЕВ. 11 августа. УНН. Китай назвал США "главным виновником" войны россии против Украины. Посол Китая в рф Чжан Ханьхуэй в интервью российскому пропагандистскому СМИ ТАСС заявил, что это произошло из-за расширения оборонного альянса НАТО. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Как инициатор и главный виновник украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против россии, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину", - сказал Чжан Ханьхуэй и добавил: "Их конечная цель — истощать и отчаяться затяжной войной и дубинкой санкций".

Детали

Посол обвинил Вашингтон в том, что он "загнал россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся присоединить Украину к Европейскому Союзу в противовес москве".

Как отмечает Reuters, аргументация посла похожа на оправдание москвы относительно ее вторжения в Украину, которое привело к тысячам смертей и разорению целых городов, а также заставило более четверти населения покинуть свои дома.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Китай, Украина, война
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