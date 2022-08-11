КИЕВ. 11 августа. УНН. Китай назвал США "главным виновником" войны россии против Украины. Посол Китая в рф Чжан Ханьхуэй в интервью российскому пропагандистскому СМИ ТАСС заявил, что это произошло из-за расширения оборонного альянса НАТО. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

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"Как инициатор и главный виновник украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всеобъемлющие санкции против россии, продолжает поставлять вооружение и военную технику в Украину", - сказал Чжан Ханьхуэй и добавил: "Их конечная цель — истощать и отчаяться затяжной войной и дубинкой санкций".

Детали

Посол обвинил Вашингтон в том, что он "загнал россию в угол из-за неоднократных расширений оборонного альянса НАТО и поддержки сил, стремящихся присоединить Украину к Европейскому Союзу в противовес москве".

Как отмечает Reuters, аргументация посла похожа на оправдание москвы относительно ее вторжения в Украину, которое привело к тысячам смертей и разорению целых городов, а также заставило более четверти населения покинуть свои дома.

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