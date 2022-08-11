Когда украл на 100500 лет вперед: Железняк оценил инициативу нардепа Яценко уменьшить зарплаты парламентариев до минималки
КИЕВ. 11 августа. УНН. Народный депутат Ярослав Железняк считает, что идея об уменьшении зарплат парламентариев, которую предложил его коллега Антон Яценко, могла прийти в голову человеку, успевшему наворовать много денег, а потому не обращавшего внимания на депутатскую зарплату. Такое мнение он высказал в комментариях в Facebook, передает УНН.
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“Когда человек украл на 100500 лет вперед, то, наверное, только узнал, что за это ему еще зарплата приходила”, - отметил Железняк.
Напомним
Внефракционный нардеп Антон Яценко в своем законопроекте предлагает на период действия военного положения отменить все льготы и привилегии для народных избранников, а также установить их зарплаты на уровне минималки.
Глава бюджетного комитета ВР считает, что такой законопроект является популистским, а сам Яценко пиарится на беде украинцев.
Отметим, что Яценко известен коррупционными схемами. В 2018 году журналисты обнаружили такую схему в системе оценки недвижимости, связанную с электронными площадками-посредниками. По данным расследователей, эти площадки за деньги обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества, однако фактически ни одного функционала у них не было. По оценке журналистов, за первый месяц работы этой схемы сайты-посредники заработали минимум 23 миллиона гривен. Расследователи предположили, что эти площадки могут быть связаны с Антоном Яценко. В 2019 году Верховная Рада приняла законопроект, ликвидировавший так называемые “площадки Яценко”.