Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 37,51 0,1298 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Превышение формальдегидов и диоксидов: где в Киеве наиболее загрязнен воздух и каковы причины этого
Превышение формальдегидов и диоксидов: где в Киеве наиболее загрязнен воздух и каковы причины этого
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6420

Кулеба заявил, что не ожидает отката в санкционной политике ЕС из-за энергетического шантажа рф

Кулеба заявил, что не ожидает отката в санкционной политике ЕС из-за энергетического шантажа рф

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 11 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает, что будет какой-либо откат в санкционной политике Европейского Союза из-за попыток энергетического шантажа россии. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.

Цитата

На вопрос, не видит ли он риска того, что страны Европы с приближением зимнего сезона станут менее решительными в вопросах санкций в отношении рф в результате шантажа россии, Кулеба ответил: «В каждой стране есть своя внутренняя политика, и это суверенное право народа и правительства соответствующей страны определять свою внешнюю политику. Поэтому, безусловно, колебания, попытки расшатать ситуацию будут. Они будут в значительной степени инспирированы и подпитаны российской разведкой и российскими пропагандистами…. Но я не ожидаю, что будет какой-то откат в санкционной политике в связи с этими попытками».

Дополнение

Политолог Олеся Яхно заявляла, что запад оказался в сложной ситуации, где зависимость от российских энергоносителей влечет за собой экономические трудности. Именно этим активно пользуется россия и пытается дожать европейские страны в уступках войны в Украине.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, санкции, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.