Кулеба заявил, что не ожидает отката в санкционной политике ЕС из-за энергетического шантажа рф

КИЕВ. 11 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не ожидает, что будет какой-либо откат в санкционной политике Европейского Союза из-за попыток энергетического шантажа россии. Об этом он сказал во время брифинга, передает УНН.

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На вопрос, не видит ли он риска того, что страны Европы с приближением зимнего сезона станут менее решительными в вопросах санкций в отношении рф в результате шантажа россии, Кулеба ответил: «В каждой стране есть своя внутренняя политика, и это суверенное право народа и правительства соответствующей страны определять свою внешнюю политику. Поэтому, безусловно, колебания, попытки расшатать ситуацию будут. Они будут в значительной степени инспирированы и подпитаны российской разведкой и российскими пропагандистами…. Но я не ожидаю, что будет какой-то откат в санкционной политике в связи с этими попытками».

Дополнение

Политолог Олеся Яхно заявляла, что запад оказался в сложной ситуации, где зависимость от российских энергоносителей влечет за собой экономические трудности. Именно этим активно пользуется россия и пытается дожать европейские страны в уступках войны в Украине.