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"Это война путина": Шольц против запрета въезда граждан россии в Евросоюз

"Это война путина": Шольц против запрета въезда граждан россии в Евросоюз

Олаф Шольц

КИЕВ. 11 августа. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает совместный запрет на въезд россиян в Европейский Союз из-за полномасштабного вторжения в рф. По его словам, ответственность за войну несет президент россии владимир путин. Об этом он сказал во время своей ежегодной пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Цитата

«Президент поссии отвечает за эту войну. Это война путина, поэтому мне трудно согласиться с этой идеей», - отметил он.

Детали 

Олаф заявил, что Евросоюз уже принял решение о персональных санкциях против людей из центра принятия решений в Москве. Более того, он заверил, что будут в дальнейшем внедряться санкции против россии. 

Также немецкий канцлер добавил, что по его мнению, введение карательных мер против всех граждан рф неоправданно.

Дополнение 

Эстонские власти с 18 августа намерены не впускать в страну граждан россии с выданными Эстонией шенгескими визами. Однако есть ряд исключений. 

Латвия поддерживает инициативу запретить выдачу виз в ЕС гражданам россии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что решение о запрете заставит ощутить санкции широкому кругу россиян.

Источник: УНН
Теги: Россия, Германия, война с Россией
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