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США поддержали инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

США поддержали инициативу о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

КИЕВ. 11 августа. УНН. Соединенные Штаты поддержали призывы к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

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“Бои возле атомной станции опасны и безответственны, и мы продолжаем призывать россию прекратить все военные операции на украинских ядерных объектах или вблизи них, и вернуть Украине полный контроль. Мы также поддерживаем призывы Украины к созданию демилитаризованной зоны вокруг атомной электростанции", – заявили в Госдепартаменте США.

Добавим

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал предоставить международным инспекторам доступ к Запорожской атомной электростанции после вражеского обстрела крупнейшей в Европе атомной станции в минувшие выходные.

Контекст

5 августа захватчики с использованием ракетного и артиллерийского оружия произвели обстрел территории объекта атомной энергетики, расположенного во временно оккупированном Энергодаре. Повреждения получили азотно-кислородная станция и объединенный вспомогательный корпус Запорожской АЭС.

Вашингтонский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) 3 августа оценил, что российские войска, вероятно, использовали электростанцию, чтобы "сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине с целью снизить волю Запада к обеспечению военной поддержки украинского контрнаступления".

В ISW также заявили, что россия "эффективно использует станцию как ядерный щит для предотвращения украинских ударов по российским силам и технике".

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Запорожье и Запорожская область, война
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