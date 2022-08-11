медведев заявил, что сегодня посетил “лнр”

КИЕВ. 11 августа. УНН. Председатель совбеза рф дмитрий медведев заявил у себя в Telegram-канале, что сегодня посетил так называемую “лнр”, где встретился с главарями боевиков леонидом пасечником и денисом пушилиным, передает УНН.

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“В четверг посетил “луганскую народную республику”, где встретился с главами “лнр” леонидом пасечником и “днр” денисом пушилиным. По поручению президента рф провёл совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности “республик” Донбасса”, – заявил он.

Детали

На совещании приняли участие генеральный прокурор рф игорь краснов, первый заместитель руководителя администрации президента рф сергей кириенко, глава мвд владимир колокольцев, глава минстроя ирек файзуллин, директор фсб александр бортников, глава следственного комитета александр бастрыкин.

медведев сообщил, что на совещании рассмотрели “вопросы содействия экономическому и социальному развитию “лднр””.

Добавим

17 июля заместитель председателя Совбеза россии дмитрий медведев на встрече с ветеранами Второй мировой войны в Волгограде пригрозил Украине "судным днем" в случае нападения на Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что российское запугивание о якобы "судном дне" для Украины никто не воспринимает. В то же время для россии действительно наступит судный день в буквальном смысле этого слова за те преступления, которые совершает рф.