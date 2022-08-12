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Россия в ООН выступила против демилитаризации Запорожской АЭС

Россия в ООН выступила против демилитаризации Запорожской АЭС

КИЕВ. 12 августа. УНН. Постоянный представитель рф при ООН василий нбензя не поддержал предложение о создании демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной станции, сообщает российская служба BBC, пишет УНН.

Цитата

"Демилитаризация станции может сделать ее уязвимой для тех, кто захочет ее посетить. Каковы будут их цели и задачи, никто не знает. Мы не можем исключать любых провокаций, террористических атак на станцию, которую мы должны защитить", - цитирует издание российского представителя.

Детали

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать размещения любых других военных сил или военного оборудования на этой территории.

"Объект не должен использоваться в рамках каких бы то ни было военных операций. Вместо этого необходимо срочно прийти к соглашению на техническом уровне об установке периметра безопасности и демилитаризации с целью обеспечить безопасность региона", - заявил Генсек ООН.

небензя в комментариях для журналистов сообщил, что глава ООН должен пояснить, что он подразумевает под "периметром демилитаризации".

МАГАТЭ, украинское правительство и госдепартамент США призывают помимо установления демилитаризованной зоны вокруг станции также ввести на ее территорию миротворческий контингент, указывает издание.

Дополнение

Российские оккупанты подвергли обстрелам территорию Запорожской АЭС 5, 6 и 11 августа.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Украина, Запорожье и Запорожская область, война, Совбез, Запорожская АЭС
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