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Евровидение-2023: названы города, где могут провести конкурс

Евровидение-2023: названы города, где могут провести конкурс

КИЕВ. 12 августа. УНН. BBC объявило финальный список городов-претендентов на право провести песенный конкурс "Евровидение-2023". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

Для проведения Евровидения-2023 рассматривают такие британские города:

– Бирмингем;

– Глазго;

– Лидс;

– Ливерпуль;

– Манчестер;

– Ньюкасл;

– Шеффилд.

Напомним

Песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени Украины.

Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.

Источник: УНН
Теги: Евровидение
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