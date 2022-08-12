Новости: Культура
12 августа 2022, 11:26 • Виктория Данильченко • 14175
Евровидение-2023: названы города, где могут провести конкурс
КИЕВ. 12 августа. УНН. BBC объявило финальный список городов-претендентов на право провести песенный конкурс "Евровидение-2023". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
Детали
Для проведения Евровидения-2023 рассматривают такие британские города:
– Бирмингем;
– Глазго;
– Лидс;
– Ливерпуль;
– Манчестер;
– Ньюкасл;
– Шеффилд.
Напомним
Песенный конкурс "Евровидение-2023" состоится в Великобритании от имени Украины.
Украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania заняла первое место на Евровидении-2022.
Источник: УНН
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