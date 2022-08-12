Порты в Украине сегодня примут еще два судна под погрузку зерном

КИЕВ. 12 августа. УНН. Черноморские порты в Одесской области сегодня примут еще два судна под загрузку зерном, сообщили в Мининфраструктуры, пишет УНН.

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"Уже сегодня «Черноморск» и «Южный» примут еще 2 судна под загрузку – Brave Commander и Petrel S. На них будет загружено более 40 тыс. тонн украинского зерна", - говорится в сообщении.

Детали

В Мининфраструктуре указали, что сегодня утром вышел пятый караван с агропродукцией из украинских портов. В его составе судно Sormovsky 12, вышедшее из порта «Черноморск», и балкер Star Laura из порта «Южный». На их борту более 63 тысяч тонн агропродукции.

"В частности, Star Laura стало первым судном класса Panamax, вышедшим из порта «Южный» с начала реализации «зерновой инициативы», и третьим в общем перечне судов-гигантов, уже направляющихся «зерновым коридором»", – добавили в ведомстве.

Ранее о выходе двух судов из портов Украины 12 августа сообщили в МО Турции.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.