Оккупанты спешат к 24 августа превратить филармонию в Мариуполе в тюрьму - советник мэра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Рашисты спешат к 24 августа превратить камерную филармонию в Мариуполе в Донецкой области в тюрьму. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

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“Оккупанты спешат к 24 августа и окончательно превращают камерную филармонию в тюрьму. Кроме клеток, обустраивают специальный бункер / гараж для приема автозаков, которые будут перевозить наших пленных Героев”, – написал Андрющенко в своем Telegram.

Детали

Он добавил, что этого сооружения не было до войны, оно строится исключительно для одной цели – “трибунал”. Ее должны соединять специальным коридором с клетками и камерами.

Дополнение

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что российские оккупанты на 24 августа готовят в Мариуполе показательный "суд" над украинскими военнопленными.