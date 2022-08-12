Минкульт разрабатывает законопроект о статусе английского языка в Украине

КИЕВ. 12 августа. УНН. Министерство культуры и информационной политики Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка в Украине как языка международного общения. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандаев, передает корреспондент УНН.

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«Украина остается обособленной от ЕС и другого мира в значительной степени языковым барьером. Трансформация статуса английского языка в Украине является шагом, который должен решить эту проблему. Это необходимость и это стратегический курс Украины относительно членства в ЕС. Для того, чтобы реализовать те вызовы и задачи, которые должны помочь украинскому обществу овладеть английским языком и предоставить ему более высокий статус, Министерство культуры и информационной политики по соответствующему поручению Премьер-министра Украины начало работу по подготовке законопроекта по обеспечению функционирования английского языка как языка международного общения», – сообщил Карандеев.

Детали

Также по инициативе МКИП создается межведомственная рабочая группа для того, чтобы изучить, какие именно должны быть внедрены стандарты и в какую сферу. Кроме законопроекта, разрабатываются и изменения в другие законодательные акты.

«В нашем законопроекте предполагается, что будут урегулированы взаимоотношения, связанные с использованием английского языка как языка международного общения в отдельных публичных сферах общественной жизни. В первую очередь, это международные коммуникации. Также мы предполагаем, что будут внесены изменения в Закон об образовании, Закон о государственной службе. То есть в будущем каждый государственный служащий или работник правоохранительных органов должен владеть английским языком», – отметил Карандеев.

Однако он добавил, что ни одно из положений проекта закона о статусе английского языка не может и не будет толковаться как направленное на сужение использования украинского языка.

Напомним

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание в Украине Колледжа Европы. Планируется, что Колледж Европы в Украине станет не только профессиональной основой европейской политики Украины как члена ЕС, но и вкладом в развитие европейских институций.