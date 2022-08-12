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Стала "заложницей" попечительства в Италии: в Украину вернули девочку, которую война разлучила с близкими

Стала "заложницей" попечительства в Италии: в Украину вернули девочку, которую война разлучила с близкими

КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украину вернулась 13-летняя Ксения Воронова, находившаяся на попечительстве у чужих людей в Италии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, информирует УНН.

Детали

Минреинтеграции сообщает, что в начале полномасштабного вторжения рф 13-летняя Ксения Воронова – жительница Северодонецка – эвакуировалась с семьей за границу.

Вместе с бабушкой, которая и была ее законным представителем за границей, Ксения оказалась в Италии. Однако итальянские чиновники такое представительство не признали и передали девочку на попечительство третьим лицам.

Цитата

«Более четырех месяцев семья боролась за ребенка и пыталась доказать свое опекунство. Наконец мама Ксении обратилась за помощью в Минреинтеграции. И вот Ксения дома! Минреинтеграции благодарит Генерального консула в Неаполе Максима Коваленко и всех, кто боролся и борется за наших деток», - говорится в сообщении.

Дополнение 

В Украине с 1 августа заработал государственный портал розыска несовершеннолетних «Дети войны».

Источник: УНН
Теги: Украина, дети, беженцы, Северодонецк, война, эвакуация, война с Россией, Италия, МВОТ
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