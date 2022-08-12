"Мамулечка, надо сваливать отсюда": в сети набирает обороты трек на слова пляжников после взрывов в Крыму

КИЕВ. 12 августа. УНН. В сети набирает популярность трек, созданный на слова россиян, бежавших с пляжа после взрывов на аэродросе "Саки" во временно оккупированном Крыму 9 августа, пишет УНН.



Детали

Ремикс FRSHMND на видео “Мамулечка, надо сваливать отсюда” опубликовано в YouTube.

"Кто знает, может, это будет новым гимном Казантипа. Большая благодарность нашим ребятам из Вооруженных Сил Украины! Этот ремикс стал возможным благодаря им", - говорится в подписи к треку.

"Это станет треком "пляжного сезона 2022 года", который у нас украли. До встречи в украинской Ялте следующим летом", - пишет один из комментаторов.

"Я из Крыма и надеюсь еще этим летом будет целый альбом!" – указывает другой.

Дополнение

9 августа во временно оккупированном Крыму, недалеко от села Новофедоровка Сакского района, раздались взрывы. Позже оккупанты подтвердили эту информацию и заявили о ЧС на аэродроме "Саки". На дороге из Новофедоровки в Саки сразу возникли пробки, а очевидцы заметили "скорые".

Воздушные силы Вооруженных сил Украины подтвердили уничтожение девяти самолетов захватчиков во временно оккупированном Крыму.