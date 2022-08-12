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В школах Киева больше не будут изучать русский язык – КГГА

В школах Киева больше не будут изучать русский язык – КГГА

КИЕВ. 12 августа. УНН. В школах Киева больше не будут учить русский язык, а учителя не будут проводить уроки на языке оккупанта. Ответ КГГА опубликовал в Telegram общественный деятель Андрей Смолий, информирует УНН.

Цитата

"По результатам рассмотрения сообщаем, что по информации управлений образования районных в Киеве государственных администраций по состоянию на 1.07.2022 образовательными программами учреждений общего среднего образования города Киев на 2022-2023 учебный год не предусматривается преподавание предметов на русском языке и изучение русского языка как предмета или факультативно", – говорится в документе.

Напомним

Родители столичных школьников сами будут выбирать форму обучения и могут изменить выбор в течение учебного года.

Источник: УНН
Теги: Киев
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