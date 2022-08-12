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Чехия ожидает возобновления поставок российской нефти "Дружбой" 12 августа

Чехия ожидает возобновления поставок российской нефти "Дружбой" 12 августа

КИЕВ. 12 августа. УНН. Поток российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию должен восстановиться 12 августа, поскольку были решены проблемы с оплатой транзитных сборов, передает УНН со ссылкой на Сeske Noviny.

Детали

По сообщению словацкого нефтеперевозчика Transpetrol, поставки в Чехию возобновятся сегодня в 20:00 по центральноевропейскому времени.

"Сегодня вечером в 20:00 возобновится перекачка нефти в Чехию", – сообщила агентству CTK директор аппарата Transpetrol Линда Вашковичева.

Контекст

Транспортировка нефти по южным рукавам "Дружбы" была прервана 4 августа из-за проблем с оплатой за транзит нефти через территорию Украины. Деньги за транзит отправила россия, но в июле они были ей возвращены в результате антироссийских санкций.

Снабжение в Словакию и Венгрию уже возобновилось в последние дни, поскольку транзитные сборы для россии уплатило Slovnaft и его венгерский владелец, нефтехимическая группа MOL.

Источник: УНН
Теги: нефть, Чехия
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