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россию могут оградить "железным занавесом": Чехия поддержала предложение запретить выдачу европейских виз гражданам рф

россию могут оградить "железным занавесом": Чехия поддержала предложение запретить выдачу европейских виз гражданам рф

КИЕВ. 12 августа. УНН. Чешская Республика, которая в настоящее время председательствует в ЕС,  в пятницу поддержала предложение о запрете на выдачу виз на территории всего ЕС для граждан россии, передает УНН со ссылкой на Denik.

Цитата

"Полное прекращение выдачи российских виз всеми государствами-членами ЕС может стать еще одной очень эффективной санкцией", – заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липовский.

Детали

Его высказывания подтверждают стремление Эстонии, Латвии и Финляндии к тому, чтобы все государства ЕС прекратили выдачу туристических виз россиянам.

Главный дипломат Эстонии Урмас Рейнсалу заявил в четверг, что предоставит официальное предложение Совету Европейского Союза под председательством Чехии.

Липовский подтвердил, что включит это предложение в повестку дня неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Праге 31 августа.

"В условиях российской агрессии, которую кремль продолжает нагнетать, не может быть и речи о совместном туризме для граждан россии", - сказал он.

В случае принятия новых санкций они станут "очень четким и прямым сигналом российскому обществу", добавил он.

Контекст

Позиция Чехии не стала неожиданностью, поскольку она стала первой страной ЕС, приостановившей действие виз для всех россиян, за исключением гуманитарных случаев сразу после начала войны в Украине 24 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предложил эту меру как способ усилить дипломатическое давление на Москву.

"Посещение Европы – это привилегия, а не право человека", - заявила ранее на этой неделе премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц отверг эту идею в четверг, подчеркнув, что "это война путина и что санкции не должны причинять вреда невиновным людям".

Добавим

ЕС ввел семь пакетов санкций против россии нацеленных, в частности, на путина и министра иностранных дел сергея лаврова.

Меры также включают экономические санкции, такие как запрет на импорт золота, нефти и угля и экспорт предметов роскоши, а также исключение российских и белорусских банков из международной платежной системы SWIFT.

Источник: УНН
Теги: Россия, Чехия, виза
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