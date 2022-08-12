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Украина завоевала третье золото на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта

Украина завоевала третье золото на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта

КИЕВ. 12 августа. УНН. Украина завоевала третье золото на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. Победным стало выступление в хайлайте. Об этом сообщает НОК Украины и олимпийская команда, передает УНН.

Цитата

«Победным стало выступление в хайлайте на чемпионате Европы по водным видам спорта наших представительниц в артистическом плавании Марты Фединой, Владиславы Алексеевой, Марины Алексеевой, Вероники Гришко, Олеси Деревяченко, Ангелины Овчинниковой, Валерии Тищенко, Софии Шмониной и Дарьи Мошинской», – говорится в сообщении.

Сообщается, что выходившие на старт в роли действующих чемпионок мира и Европы подопечные Светланы Саидовой именно в хайлайте получили за свою программу 94.0667 и опередили на 2,3667 балла хозяек турнира представительниц Италии.

Дополнение

Людмила Бабак выиграла чемпионат Европы по каноэ-марафону на дистанции 15,40 км, который завершился в городе Силькеборг.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина
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