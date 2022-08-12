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В США напали на писателя Салмана Рушди: что известно

В США напали на писателя Салмана Рушди: что известно

КИЕВ. 12 августа. УНН. Мужчина, личность которого пока не установлена, напал на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди перед его лекцией в городе Чаутоква, штат Нью-Йорк, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

По информации СМИ, мужчина прорвался на сцену образовательного центра Chautauqua Institution и несколько раз ударил Рушди ножом. Писатель упал на пол, нападавший был задержан. 

О состоянии Рушди пока не сообщается.

Контекст

Салман Рушди родился в Индии. В Иране он считается святотатцем, его роман «Сатанинские стихи» об исламе запрещен к печати. В 1989 году тогдашний духовный лидер Ирана аятолла Хомейни издал фетву, призывающую казнить писателя смертью. За убийство Рушди была назначена награда в 3 млн долларов.

Источник: УНН
Теги: США, писатель
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