Движение российской техники по дамбе Каховской ГЭС невозможно - Хлань

КИЕВ. 12 августа. УНН. Передвижение российской техники и вооружения по дамбе Каховской ГЭС уже невозможно. Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире телемарафона, передает УНН.

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«Окончательно передвижение техники и вооружение по плотине Каховской ГЭС уже невозможно. Накануне был отработан автомобильный путь, но там есть еще один путь именно через плотину. Сегодня Вооруженные силы абсолютно ювелирно уничтожили и этот путь», – рассказал Хлань.

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Он отметил, что на сегодняшний день у россиян нет ни одного пути поставки боекомплектов.

«БТГ, которые они успели перебросить на правобережье к линии фронта, сегодня отрезаны не только от поставок вооружения и тяжелой техники, но и от продовольствия», – сказал Хлань.

Дополнение

Сегодня у Каховской ГЭС слышали взрывы, сообщают в местных пабликах. Об огромном клубе дыма на Каховском мосту при этом написал народный депутат Алексей Гончаренко.

ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области. Теперь он непригоден для использования.

Добавим

После ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам российские военные в панике начали вывозить свои семьи из Херсона.