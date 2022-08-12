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За сутки в Сумской области зафиксировали 200 прилетов в пяти общинах

За сутки в Сумской области зафиксировали 200 прилетов в пяти общинах

Последствия обстрелов в Эсманьской общине

Источник: Telegram\ Дмитро Живицький

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в своем Telegram, что оккупанты открывали огонь по территориям пяти общин. Зафиксировано около 200 прилетов. Об этом информирует УНН.

Детали

По словам главы ОВА, пострадавших среди людей нет, но снова есть разрушение и потеря урожая.

Оккупанты открывали огонь по территориям Юнаковской, Хотинской, Николаевской, Эсманской, Шалыгинской общин. Зафиксировано около 200 прилетов.

В результате обстрелов в Хотинской общине сожжено поле пшеницы.

Российские войска били по территории области из реактивных систем залпового огня (вероятно САУ), минометов и применяли авиацию.

Напомним

Вечером враг нанес удар по Запорожью. Всего выпущено 5 снарядов. Разрушений подверглись’объекты инфраструктуры. Сейчас известно об одной раненой женщине.

Источник: УНН
Теги: война, Сумы и Сумская область, обстрелы
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