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Россияне ударили по Криворожскому району, зафиксировано 8 прилетов снарядов РСЗО

Россияне ударили по Криворожскому району, зафиксировано 8 прилетов снарядов РСЗО

иллюстративное фото

КИЕВ. 12 августа. УНН. Российские оккупанты ударили по Криворожскому району, зафиксировано 8 прилетов снарядов РСЗО. Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Цитата

«Около шести часов вечера русские оккупационные войска ударили по Криворожскому району. Обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины, а также село Перше Травня в Апостоловской ТГ: там зафиксировано 8 прилетов снарядов РСЗО. Пострадавших нет», – написал Лукашук.

Детали

По его словам, в других районах Днепропетровской области в течение дня было тихо.

Дополнение

12 августа глава Днепропетровской области Валентин Резниченко в своем Telegram сообщал, что оккупационные войска обстреляли Криворожский и Никопольский районы области.

11 августа оккупанты к вечеру обстреляли приграничные территории Зеленодольской общины в Криворожском районе.

Источник: УНН
Теги: Днепр и Днепропетровская область, война, Кривой Рог
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