Чехия начала получать российскую нефть через нефтепровод "Дружба"
Нефтепровод "Дружба"
КИЕВ. 13 августа. УНН. Проходящая по территории Украины Южная ветвь нефтепровода "Дружба" вновь начала работать на полную мощность после восьмидневной приостановки из-за санкций, заявил чешский оператор нефтепровода, компания Mero. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Би-Би-Си.
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"Снабжение российской нефти южной ветвью нефтепровода "Дружба" на чешскую территорию было возобновлено в 20:00 по центральноевропейскому времени", - заявили представители Чехии.
"Снабжение нефтью чешских нефтеперерабатывающих предприятий осуществляется бесперебойно по плану", - подчеркнула компания.
Детали
Снабжение южной веткой "Дружбы" было прекращено 4 августа, поскольку России не удалось уплатить соответствующий сбор из-за западных санкций.
В среду словацкая компания Slovnaft заявила, что венгерский концерн MOL предложил уплатить сборы на транзит российской нефти через территорию Украины и в тот же день было объявлено, что российская нефть доходит до Словакии. Транспортировка в Венгрию возобновилась в ночь на четверг.