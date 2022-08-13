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Президент отметил еще 181 военнослужащего государственными наградами

Президент отметил еще 181 военнослужащего государственными наградами

Владимир Зеленский

Источник: Офис Президента

КИЕВ. 13 августа. УНН. В ходе своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 181 военнослужащего государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Вечером подписал указ о награждении наших воинов, героев. 181 участник боевых действий отмечен государственными наградами, из них 33 – посмертно”, — говорится в обращении.

Детали

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 26 500 тысяч. Более 4 тысяч – посмертно.

“И такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Зеленский поблагодарил страны, вынесшие на официальный уровень дискуссии в Европе вопрос о визах для россиян.

Источник: УНН
Теги: награды, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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