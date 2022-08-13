Новости: Спорт
13 августа 2022, 02:57 • Юрий Свиридюк • 6645
Месси впервые с 2005 года не номинировали на "Золотой мяч"
Лионель Месси
Источник: si.com
КИЕВ. 13 августа. УНН. Французское издание France Football обнародовало список претендентов на "Золотой м’яч". Имя Лионеля Месси в этом году в списке не нашли. Об этом информирует УНН.
ДЕТАЛИ
Аргентинец Лионель Месси впервые с 2005 года не попал в тридцатку претендентов на приз лучшему футболисту "Золотой мяч", который вручает журнал France Football.
Месси – рекордсмен по количеству полученных "Золотых мячей" (7).
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Источник: УНН
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