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Месси впервые с 2005 года не номинировали на "Золотой мяч"

Месси впервые с 2005 года не номинировали на "Золотой мяч"

Лионель Месси

Источник: si.com

КИЕВ. 13 августа. УНН. Французское издание France Football обнародовало список претендентов на "Золотой м’яч". Имя Лионеля Месси в этом году в списке не нашли. Об этом информирует УНН.

ДЕТАЛИ

Аргентинец Лионель Месси впервые с 2005 года не попал в тридцатку претендентов на приз лучшему футболисту "Золотой мяч", который вручает журнал France Football.

Месси – рекордсмен по количеству полученных "Золотых мячей" (7).

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Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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