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ВСУ уничтожили новую порцию рашистов и военной техники оккупантов

ВСУ уничтожили новую порцию рашистов и военной техники оккупантов

КИЕВ. 13 августа. УНН. Оперативное командование "Юг" сообщило об уничтожении почти 50 рашистов и 15 единиц вражеской техники оккупантов. Об этом информирует УНН.

Детали

Украинская авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники оккупантов в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

Цитата

"Подтвержденные потери врага составляют 46 рашистов, 15 единиц бронированной, инженерной и автомобильной техники. Окончательные потери врага – уточняются", - говорится в сообщении.

Как добавили в командовании, среди 11 кораблей и катеров вражеского флота, курсирующих вдоль побережья Крыма в Новороссийск, на боевом дежурстве остаются 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

Напомним

ВСУ нанесли "аккуратный" и "действенный" удар по мосту возле Каховской ГЭС в Херсонской области. Теперь он непригоден для использования.

Источник: УНН
Теги: войска РФ, военная техника
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